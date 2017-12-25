Черг на кордоні з Польщею та Словаччиною вже немає - прикордонники

Держприкордонслужба заявляє, що на цей час черг на пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Словаччиною вже немає.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як повідомлялося раніше, напередодні католицького Різдва у пунктах пропуску на в’їзд в Україну почали утворюватися кілометрові автомобільні черги, особливо на кордоні з Польщею та Словаччиною.

Це було пов’язано з тим, що значна кількість громадян України, хто працював за кордоном або перебував за межами країни з метою навчання, поверталися на свята додому. Також ситуація ускладнювалася і важкими погодними умовами.

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"Наразі Державною прикордонною службою України у взаємодії з правоохоронними органами суміжних держав вжито всі можливі заходи для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами.

Таким чином, на цей час усі пункти пропуску на кордоні з Польщею та Словаччиною працюють в штатному режимі, накопичення транспортних засобів не спостерігається", - заявили у відомстві.

Прикордонники закликали громадян, які перетинають державний кордон, у разі ускладнення ситуації в пунктах пропуску бути організованими під час перебування у чергах, не створювати передумов для порушення законодавства та не намагатись об’їжджати інших учасників руху.