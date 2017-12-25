Над Україною пролетів Санта-Клаус

Санта-Клаус у рамках святкового різдвяного турне пролетів над територією України. Про це свідчать дані онлайн-трансляції NORAD Tracks Santa, запущеної Об'єднаним командуванням ППО США і Канади (NORAD).

Як пише 112.ua, Санта-Клаус у цьому році побував над окупованою територією, пролетівши над Донецьком пізно увечері в неділю, 24 грудня. Після цього він подався до Молдавії та інші міста Східної Європи.

Зазначається, що в рамках цього різдвяного турне Санта доставив більше 5 млрд подарунків. Стежити за його переміщенням по світу можна в режимі реального часу на сайті проекту NORAD Tracks Santa.

Як повідомляє CNN з посиланням на дані військових, Об'єднане командування ППО США і Канади зафіксувало сани Санта-Клауса. Морський полковник Боб Броді з 601-го авіаційного оперативного центру зазначив, що винищувачі будуть "літати вздовж крила (Санта Клауса) в близькому ескорті".

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"Центр буде стежити за ним з допомогою наших супутників і навіть є інфрачервоні трекери для спостереження за Рудольфом (олень – ватажок різдвяної упряжки Санта-Клауса), - зазначив офіцер.

Проект "NORAD стежить за Сантою" був запущений в 1955 році, коли один з великих універмагів в штаті Колорадо розмістив рекламу із закликом до дітей зателефонувати Санта-Клаусу. Однак сталася помилка, і замість Санти на дзвінки довелося відповідати оператору гарячої лінії континентального командування ППО (попередника NORAD).

Щороку в переддень Різдва база ВПС в Колорадо стає центром стеження за різдвяною подорожжю Санта-Клауса. Щоб оперативно відслідковувати маршрут новорічного чарівника, NORAD використовує чотири системи контролю — супутники, радари, літаки-винищувачі (в небі над США і Канадою) і спеціальні Санта-камери, відео з яких є на YouTube. Орієнтиром для радарів служить мерехтливий, подібний до маяка, червоний ніс Рудольфа.