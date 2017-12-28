Голова Житомирської ОДА Гундич відзначить новорічні свята з родиною на західній Україні
13:17, 28 грудня 2017Суспільство
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Керівник Житомирщини вирішив зустріти Новий рік і Різдво з родиною на західній Україні.
Гундич відсьогодні у відпустці / фото oda.zt.gov.ua
Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич відзначить новорічні свята з родиною на західній Україні.
Про це Гундич написав 28 грудня на своїй сторінці у Facebook.
«Відсьогодні – у відпустці! Новий рік і Різдво вирішив провести з родиною на західній Україні. Наперед прошу не фантазувати з версіями – вже з 9 січня з новими силами і натхненням повертаюся до роботи. Так що розслаблятися в ОДА будуть недовго. Всім щасливих і яскравих зимових свят!», - написав Гундич, який сьогодні також відзначає свій день народження.
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