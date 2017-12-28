Голова Житомирської ОДА Гундич відзначить новорічні свята з родиною на західній Україні

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич відзначить новорічні свята з родиною на західній Україні.

Про це Гундич написав 28 грудня на своїй сторінці у Facebook.

«Відсьогодні – у відпустці! Новий рік і Різдво вирішив провести з родиною на західній Україні. Наперед прошу не фантазувати з версіями – вже з 9 січня з новими силами і натхненням повертаюся до роботи. Так що розслаблятися в ОДА будуть недовго. Всім щасливих і яскравих зимових свят!», - написав Гундич, який сьогодні також відзначає свій день народження.