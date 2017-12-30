На Житомирщині вогнеборці ліквідували загоряння приватної оселі

На Житомирщині вогнеборці ліквідували загоряння даху приватної оселі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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30 грудня о 05:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному цегляному житловому будинку в селі Квітневе Малинського району. Про це рятувальників сповістив власник житла, який й виявив загоряння.

На місці події бійці ДСНС встановили, що через пізній виклик вогонь встиг охопити дах оселі на площі 40 квадратних метрів та існує загроза його розповсюдження на розташовану неподалік господарську споруду. Вогнеборці пожежу локалізували о 06:06 та о 07:25 – ліквідували. Вогнем знищено дах житлового будинку. Господарська споруда не постраждала. Загиблих і травмованих немає.

До ліквідації надзвичайної події залучалося 4 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки.

Наразі остаточні обставини пожежі встановлюються фахівцями.