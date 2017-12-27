У Дніпрі рятувальники визволили кота із пастки: пухнастий вразив осудливим виразом мордочки (фото)
18:49, 27 грудня 2017Курйози
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На порятунок тварині прийшли рятувальники, які й визволили її після тривалого перебування у "пастці".
Дніпропетровські рятувальники врятували кота / фото facebook.com/MNS.GOV.UA
Дніпропетровські рятувальники визволили кота, який провів більше доби між стінами у житловому будинку. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
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Подія сталася на вулиці Карагандинській Самарського району міста Дніпро. Після звільнення тварини із "пастки" рятувальники вирішили показати, які ж емоції переповнюють їх самих і кота.
Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України відтепер житиме кіт на ім'я Амбассадор. "Він буде представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки", - йдеться у повідомленні МЗС.
фото facebook.com/MNS.GOV.UA
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