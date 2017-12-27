У Дніпрі рятувальники визволили кота із пастки: пухнастий вразив осудливим виразом мордочки (фото)

Дніпропетровські рятувальники визволили кота, який провів більше доби між стінами у житловому будинку. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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Подія сталася на вулиці Карагандинській Самарського району міста Дніпро. Після звільнення тварини із "пастки" рятувальники вирішили показати, які ж емоції переповнюють їх самих і кота.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України відтепер житиме кіт на ім'я Амбассадор. "Він буде представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки", - йдеться у повідомленні МЗС.