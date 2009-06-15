Начальник ДАІ Котовська на зебрі збив 18-річну дівчину

Начальник Котовського міського відділу ДАІ 11 червня в центрі міста на пішохідному переході на власному автомобілі ВАЗ-21099 збив 18-річну студентку 2-го курсу місцевого медичного училища, яка від отриманих травм впала в кому і через три дні померла в лікарні.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Одеській області, за попередніми даними, у водія були "залишкові явища алкогольному сп’яніння" (напередодні він офіційно пішов у тарифну відпустку).

Наразі у чоловіка відібрано зразки крові, які направлені на судово-медичну експертизу.

За словами свідків ДТП, дівчина переходила дорогу у встановленому місті на сигнал світлофора, який дозволяв рух пішоходам.

Котовською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого), що передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі.