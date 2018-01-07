Християни східного обряду сьогодні святкують Різдво (фоторепортаж)

У неділю, 7 січня, християни східного обряду відзначають одне з найважливіших церковних свят – Різдво Христове.

Урочисті богослужіння проходять у всіх православних храмах України. Цей день є офіційним державним святом в Україні.

З православним Різдвом пов'язано багато легенд. Відомо, що першими новонародженому Синові Божому прийшли поклонитися пастухи. Потім волхви принесли йому дари, серед яких були золото, ладан і смирна. Ці мудреці давно чекали на народження Царя Світу, і Віфлеємська зірка вказала їм, де саме він з'явиться на світ.

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Православне Різдво Христове пишно святкується в християнському світі. У цей день закінчується сорокаденний Різдвяний піст і починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними гуляннями на честь народження Сина Божого.