Християни східного обряду сьогодні святкують Різдво (фоторепортаж)
У цей день закінчується сорокаденний Різдвяний піст і починаються 12-денні святки.
У неділю, 7 січня, християни східного обряду відзначають одне з найважливіших церковних свят – Різдво Христове.
Урочисті богослужіння проходять у всіх православних храмах України. Цей день є офіційним державним святом в Україні.
З православним Різдвом пов'язано багато легенд. Відомо, що першими новонародженому Синові Божому прийшли поклонитися пастухи. Потім волхви принесли йому дари, серед яких були золото, ладан і смирна. Ці мудреці давно чекали на народження Царя Світу, і Віфлеємська зірка вказала їм, де саме він з'явиться на світ.
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Православне Різдво Христове пишно святкується в християнському світі. У цей день закінчується сорокаденний Різдвяний піст і починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними гуляннями на честь народження Сина Божого.