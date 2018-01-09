Британські інструктори розпочали новий етап підготовки українських військових

Британські інструктори, які в рамках навчально-тренувальної операції «Орбітал» готують військових Збройних сил України, розпочали черговий етап підготовки українських військових правоохоронців.

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Як йдеться на сайті Міністерства оборони України, протягом 2 тижнів на базі Навчального центру Військової служби правопорядку у ЗСУ інструктори з Великої Британії тренуватимуть понад 30 слухачів, які вдосконалюватимуть професійну майстерність, набуватимуть нових знань та навичок з ведення оборонних дій в міських умовах та протидії саморобним вибуховим пристроям.

Як розповів начальник Навчального центру майор Олег Керницький, відкриття чергового етапу навчання засвідчує незворотність реформ в оборонній сфері України та наближення ЗСУ до європейських стандартів.

"Наші військовослужбовці здобули чималий досвід здійснення професійної діяльності в районі проведення антитерористичної операції, і переконаний, що вони мають чим поділитися з нашими міжнародними партнерами", - повідомив Керницький.

Зазначається, що іноземні інструктори співпрацюють з оборонним відомством в рамках операції «Орбітал» і вже провели чимало різнопланових тренінгів та курсів для українських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд Великої Британії за підтримки Палати лордів прийняв рішення про започаткування роботи тренувальної групи британських інструкторів (операція Orbital) та направлення військового персоналу в Україну для надання допомоги у розвитку спроможностей ЗСУ.

Станом на вересень 2017 року за участі британських інструкторів підготовлено більш як 5,5 тис. українських військовослужбовців.