За участі військових інструкторів з країн НАТО підготовлені 28 підрозділів ЗСУ – Міноборони

З початку оборонної реформи понад 1,2 тис. українських військових інструкторів пройшли підготовку за стандартами НАТО, цього року за стандартами Альянсу підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута.

За його словами, в рамках проведення заходів з реформування Міноборони суттєво зросли показники підготовки ЗСУ.

«З початку року відпрацьовано 150 стандартів колективної та індивідуальної підготовки, введено в дію єдину електронну базу стандартів підготовки та методологічних матеріалів для військ. Тільки цього року за новими стандартами проведено більше 300 заходів оперативної та бойової підготовки, що забезпечило підготовку 7 бригад та полків. За участю інструкторів Збройних сил Канади, Великої Британії, США, Литви та Польщі 28 повноцінних бойових підрозділів ЗСУ підготовлено за стандартами НАТО», - сказав Праута.

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Речник Міноборони зауважив, що з початку оборонної реформи підготовку за стандартами НАТО пройшли понад 1,2 тис. українських військових інструкторів, з яких майже половина - за участю іноземних інструкторів.

Крім того, у військових навчальних закладах введено в експлуатацію 22 комплексних тренажери для екіпажів літаків, танків і бойових броньованих машин.