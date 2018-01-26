Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів.

У Житомирі триває вакцинація проти кору, хоча випадків захворювань серед дорослих та дітей не зареєстровано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Там нагадали, що щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за ці роки вакцини зарекомендували себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів.

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25 січня комунальна установа «Центральна дитяча міська лікарня» міста Житомира отримала додатково 1200 доз комплексної вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК).

Як повідомляв УНІАН, медики заявляють, що з початку року на кір в Україні захворіли вже понад 2 тис. людей.