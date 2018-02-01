На Харківщині воїни 92-ї ОМБр провели навчання (фоторепортаж)

Негода, яка в ці дні тримається в регіоні, лише наблизила умови полігонних занять до бойових, розкрила всі можливості бронетехніки діяти в екстремальних умовах.

У Харківській області воїни 92-ї ОМБр пройшли полігонний вишкіл.

Про це повідомляє прес-служба ХОДА.

Під час проведення бойових стрільб зі штатної зброї свої навички продемонстрували бійці першого механізованого батальйону.

Зокрема, з допомогою сучасних бронетранспортерів типу БТР-4Е вони з місця вражали цілі, реагували на різні ввідні керівника занять тощо.

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«Тим часом на інших ділянках полігону армійці виконували вогневі вправи з гранатометів, кулеметів, снайперських гвинтівок і автоматів, - розповідають у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України у Харкові. - Також військовослужбовці вдосконалили свої вміння та навички щодо знешкодження ворожих мін, виконання різних тактичних нормативів, навчилися евакуювати пораненого з поля бою і тому подібне».

За словами командування військової частини Сухопутних військ, негода, яка в ці дні тримається в регіоні, лише наблизила умови полігонних занять до бойових, розкрила всі можливості бронетехніки діяти в екстремальних умовах.

На наступних заняттях воїни 92-ї окремої механізованої бригади відпрацюють тактичні дії в умовах населених пунктів, а воїни-розвідники - різні спеціальні вправи, зумовлені досвідом проведення миротворчих та антитерористичних операцій по всьому світу.