На Київщині затримали торговців зброєю та вибухівкою

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в місті Києві в одному із селищ Бородянського району Київської області затримали торговців зброєю і вибухівкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, ними виявились двоє жителів Київської області, один з яких вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. Вони були затримані під час збуту тротилу і пластиду.

Під час обшуків помешкань затриманих правоохоронці виявили та вилучили чотири електродетонатори для підриву вибухівки, понад 600 г вибухової речовини, гранату Ф-1, пістолет «Маузер» та набої до пістолета ТТ.

За матеріалами працівників спецпідрозділу БОЗ Дніпровським районним управлінням ГУМВС України в місті Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тим часом, вже у Києві столичні УБОЗівці затримали двох киян (1975 і 1965 р.н.), у яких виявлено цілий арсенал зброї.

За місцем проживання одного із затриманих оперативники вилучили два автомати, дві гвинтівки, п’ять пістолетів, патрони і два штик-ножі. У помешканні іншого затриманого правоохоронці виявили та вилучили два пістолети та набої до них.