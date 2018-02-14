Загибель українки в Італії: у ЗМІ з`явилися подробиці трагедії

Мати дівчини тиждень не знала де дочка, а згодом знайшла її в морзі Неаполя.

Громадянка України Оксана Яцків, що загинула в Італії, перебувала у країні нелегально. За наявною інформацією, її сильно побили.

Читайте такожВ Польщі зарізали українця: у вбивстві підозрюють чотирьох його співвітчизників (відео)Про це повідомляє місцеве тернопільське видання «BezTaby», посилаючись, зокрема, на дані з соцмереж. Зазначається, що 31 січня на колії залізничної станції Кампі Флергей перехожі італійці знайшли мертвою молоду жінку та викликали карабінерів. Правоохоронці з’ясували, що загибла – українка Яцків Оксана Ярославівна, що народилася 15 січня 1987 року. В Італії вона перебувала без відповідного дозволу, і проживала у смт. Коропець Тернопільської області.

За фактом смерті українки, поліція Неаполя порушила кримінальну справу. Зазначається, що українці, які перебувають в Італії на заробітках, стверджують, що дівчину побили та залишили помирати.

За словами заробітчан, в Італії перебуває і мати Оксани, яка також працює нелегально. Жінка тиждень не знала де дочка, а згодом знайшла її в морзі міста Неаполя. Матері пояснили, що дівчині як раз проводили розтин, і не можуть надати конкретну інформацію, бо ведеться слідство.

Зазначається, що вдома в Оксани залишилися двоє дітей: дворічна дівчинка та хлопчик 9 років.

Раніше повідомлялося, що в італійському Неаполі 31 січня знайшли тіло 30-річної українки Оксани Яцків. Родина жінки звернулась до української громади за допомогою, аби відправити її тіло до України.