В Італії знайшли мертвою молоду українку
12:50, 12 лютого 2018Суспільство
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Італійські правоохоронці порушили за фактом загибелі жінки кримінальну справу, ведеться слідство.
В Італії загинула українка - мати двох дітей / Facebook, Українці в Італії
В італійському Неаполі 31 січня знайшли тіло 30-річної українки Оксани Яцків.
Читайте такожСтрілянина в Італії: поліція вбачає расистські мотиви і називає ім'я стрільцяЯк повідомляється у групі «Українці в Італії» в Facebook, у загиблої дівчини в Україні залишились двоє маленьких дітей.
Родина жінки звернулась до української громади за допомогою, аби відправити її тіло до України.
Facebook, Українці в Італії
За інформацією у відповідній публікації, дівчина загинула на залізничній дорозі станції Кампі Флегрей. Прокуратура Неаполя порушила за даним фактом кримінальну справу, ведеться слідство.
Нагадаємо, в листопаді минулого року у Ґданську вбили громадянина України, який проживав у цьому ж місті.
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