В Італії знайшли мертвою молоду українку

Італійські правоохоронці порушили за фактом загибелі жінки кримінальну справу, ведеться слідство.

В італійському Неаполі 31 січня знайшли тіло 30-річної українки Оксани Яцків.

Читайте такожСтрілянина в Італії: поліція вбачає расистські мотиви і називає ім'я стрільцяЯк повідомляється у групі «Українці в Італії» в Facebook, у загиблої дівчини в Україні залишились двоє маленьких дітей.

Родина жінки звернулась до української громади за допомогою, аби відправити її тіло до України.

За інформацією у відповідній публікації, дівчина загинула на залізничній дорозі станції Кампі Флегрей. Прокуратура Неаполя порушила за даним фактом кримінальну справу, ведеться слідство.

Нагадаємо, в листопаді минулого року у Ґданську вбили громадянина України, який проживав у цьому ж місті.