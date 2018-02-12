В Італії знайшли мертвою молоду українку

12:50, 12 лютого 2018
Суспільство
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В Італії загинула українка - мати двох дітей / Facebook, Українці в Італії

Читайте такожСтрілянина в Італії: поліція вбачає расистські мотиви і називає ім'я стрільцяЯк повідомляється у групі «Українці в Італії» в Facebook, у загиблої дівчини в Україні залишились двоє маленьких дітей.

Родина жінки звернулась до української громади за допомогою, аби відправити її тіло до України.

Facebook, Українці в Італії

За інформацією у відповідній публікації, дівчина загинула на залізничній дорозі станції Кампі Флегрей. Прокуратура Неаполя порушила за даним фактом кримінальну справу, ведеться слідство.

Нагадаємо, в листопаді минулого року у Ґданську вбили громадянина України, який проживав у цьому ж місті.

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Теги: #Італія#українці