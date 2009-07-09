На Донеччині поменшало мільйонерів

У Донецькій області за минулий рік на 23 скоротилася кількість громадян, які задекларували свій дохід у сумі 1 млн. грн. і вище, до - 128 чоловік.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні оподаткування фізичних осіб ДПА в Донецькій області, відзначивши, що в регіоні підбито підсумки кампанії з декларування доходів громадян, одержаних ними у 2008 році.

Податковими органами області прийнято і проаналізовано 42 тис. 910 декларацій від громадян, які одержували доходи в 2008 році (минулого року цей показник становив 47 тис. 148).

При цьому 128 громадян задекларували дохід, який перевищує 1 млн. грн. (торік було – 151).

Податковими органами проведено розрахунки сум податку від доходів фізичний осіб за поданими громадянами деклараціями. В результаті до стягнення нараховано податок на загальну суму близько 63 млн. грн. (торік - 40 млн. грн.), зокрема громадянам-мільйонерам донараховано до сплати 45,7 млн. грн.

До повернення визначено загальну суму податку близько 7 млн. грн., зокрема з податкового кредиту за навчання – в сумі 5,9 млн. грн., з податкового кредиту за іпотечне кредитування - 0,9 млн. грн., з податкового кредиту за договори страхування життя - 0,2 млн. грн.

До бюджету вже надійшло 49,1 млн. грн., зокрема від громадян-мільйонерів - 36,3 млн. грн.