Через ліквідацію Укрпромбанку може зрости курс долара?

Виплата внесків клієнтам Укрпромбанку може призвести до зниження курсу гривні і зростання інфляції, вважає Марія Майборода, старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital.

За інформацією джерела "ДЄЛА" в Мінфіні, всіх вкладників – фізичних осіб Укрпромбанку переводитимуть в Ощадбанк і закриватимуть зобов`язання перед ними за рахунок додаткової емісії ОВГЗ. "Якщо припустити, що 7 млрд грн (приблизний обсяг внесків фізичних осіб у банку – "ДЄЛО") водночас надійде на готівковий ринок, то можна очікувати зростання інфляції і стрибка готівкового курсу долара", – заявила Майборода.

За словами експерта, більш прийнятним є варіант, у якому Ощадбанк стає агентом з виплати депозитів з Фонду гарантування внесків фізичних осіб. Інакше (у разі реалізації змальованої схеми з ОВГЗ) виходить ситуація, коли держава просто бере на себе внутрішні борги комерційного банку, а це не входить ані до переліку функцій держави, ані в закладені в бюджеті витрати, підкреслює Майборода.