У Києві СБУ на гарячому затримала головного інженера - комунальника

Співробітники СБУ у м. Києві затримали головного інженера одного з комунальних господарств столиці під час отримання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ в місті Києві та Київській області, представник комерційної структури, яка орендує житлове приміщення в центрі Києва, звернувся до правоохоронців із заявою про вимагання з боку посадовця.

Зловживаючи службовим становищем, 36-річний С. вимагав 600 доларів США за складання позитивних актів обстеження приміщення та ненарахування підвищених тарифів за комунальні послуги.

Гроші зловмисник отримував у своєму службовому кабінеті, в обідню перерву. Після затримання речові докази - банкноти номіналом у 100 доларів - вилучили з робочого столу підозрюваного.

За матеріалами СБУ прокуратурою Святошинського району столиці порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).