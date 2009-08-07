В УАПЦ оцінюють візит Кирила як “відверту канонічну агресію”

В Українській автокефальній православній церкві називають візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА в Україні “відвертою канонічною агресію проти українського православ’я”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Патріархії Української автокефальної православної церкви з приводу завершення візиту до України Патріарха КИРИЛА та церковно-конфесійної ситуації, що склалася в державі.

У заяві висловлюється глибока стурбованість УАПЦ публічними виступами та діями Патріарха КИРИЛА під час перебування в Україні.

“Візит Патріарха КИРИЛА засвідчив, що цілі вищого керівництва РПЦ щодо України є далекими від тих цілей, які має ставити перед собою Свята православна церква. Аналіз дій та промов Патріарха КИРИЛА свідчить про те, що його візит має не лише пастирський, але й виразний політичний характер”, - йдеться у заяві.

Як вважають в УАПЦ, “патріарх не лише відмовився від зустрічі та переговорів із представниками українського автокефального руху, але й продемонстрував, що він є цілковитим та принциповим противником української церковної незалежності”.

В свою чергу, наголошується у заяві, УАПЦ розглядає позицію РПЦ “як відверту канонічну агресію стосовно УПЦ та українського православ’я в цілому”.

“Беручи до уваги все вищенаведене, ми з сумом констатуємо, що характер візиту Патріарха КИРИЛА свідчить про те, що цей ієрарх не налаштований на проведення діалогу щодо відновлення церковної єдності українського православ’я”, - вважають в УАПЦ.

Українська автокефальна православна церква закликає Патріарха КИРИЛА “відмовитися від спокуси політичного лідерства та переглянути свої погляди стосовно українського церковного питання”, зазначається у заяві.

“Ми переконані, що рано чи пізно за допомогою або за активної протидії Московського Патріархату в Україні постане єдина Помісна православна церква”, - наголошують в УАПЦ.