Створення національного парку знімає депресію

На Волині працюють над створенням національного парку «Західне Побужжя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держекоінспекції у Волинській області, вже найближчим часом заплановані зоологічні, історико-культурні та інші дослідження.

В області такий парк стане четвертим, які по периметру на краях регіону у комплексі із заповідником та заказниками утворять цілісний каркас екомережі.

За інформацією прес-служби, на початку липня цього року уже відбулася перша наукова експедиція щодо обґрунтування створення на Волині національного природного парку «Західне Побужжя». Під час експедиції вдалося виявити чимало рідкісних зникаючих видів флори і фауни. Більш ніж десяток рослин Червоної книги України зафіксовані цій території. Зокрема, серед усіх заповідних об’єктів Волині лише тут зростає язичник сибірський. Реліктова, ендемічна рослина молочай волинський, помічений у південній частині басейна Бугу, зустрічається на Волині, Поділлі й більше ніде в світі, йдеться й повідомленні.

«Створення національного парку сприятиме оптимізації комплексної охорони раритетного ландшафтного та біологічного різноманіття Західного Побужжя, це також дасть поштовх розвитку депресивних населених пунктів, з’являться нові робочі місця, в регіон більш активно надходитимуть інвестиції”, - підкреслили в Держекоінспекції.