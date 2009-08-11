Мексика звинувачує американців у закупівлях краденої нафти
00:48, 11 серпня 2009Суспільство
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Цілими танкерами
Міністерство юстиції Мексики заявило, що американські нафтопереробні підприємства купують для переробки нафту, крадену злочинними угрупованнями з державних мексиканських нафтогонів і незаконно доставлену в США, передає Associated Press. На думку правоохоронців, в деяких випадках нафта перекачується в танкери і потрапляє до США морем. Повідомляється, що поліція США і Мексики веде спільну роботу з викриття такої діяльності.
Мексика - дев`ятий у світі експортер нафти і один з трьох ключових постачальників нафти до США, нагадує РосБізнесКонсалтинг. 2007 року Мексика в середньому відвантажувала 1,7 млн. барелів нафти за добу, з якої близько 80% - до США.
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