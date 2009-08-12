Нацбанк запровадить 2% маржу курсу купівлі-продажу валюти

Національний банк України має намір у вересні ввести для суб`єктів ринку, які здійснюють валюто-обмінні операції граничну маржу на рівні 2% між готівковим курсом купівлі й продажу валюти.

Про це сказано в «Плані додаткових заходів Національного банку України із забезпечення стабільності грошової одиниці України і банківської системи», затвердженому постановою НБУ №466 від 6 серпня і обнародуваному на сайті НБУ.

Даним документом, зокрема, передбачена підготовка до кінця серпня ц.р. пропозицій із введення обмежень на кредитування в іноземній валюті.