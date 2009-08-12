Нацбанк запровадить 2% маржу курсу купівлі-продажу валюти
04:40, 12 серпня 2009Суспільство
1838 0
Затверджено в «Плані додаткових заходів»
Національний банк України має намір у вересні ввести для суб`єктів ринку, які здійснюють валюто-обмінні операції граничну маржу на рівні 2% між готівковим курсом купівлі й продажу валюти.
Про це сказано в «Плані додаткових заходів Національного банку України із забезпечення стабільності грошової одиниці України і банківської системи», затвердженому постановою НБУ №466 від 6 серпня і обнародуваному на сайті НБУ.
Даним документом, зокрема, передбачена підготовка до кінця серпня ц.р. пропозицій із введення обмежень на кредитування в іноземній валюті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter