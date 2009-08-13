СЕС занепокоєна можливим закриттям бюветів у Києві

Санепідемслужба Києва стурбована можливим закриттям бюветів у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО вчора на прес-конференції.

За його словами, вода з артезіанських свердловин - кращої якості, ніж водопровідна, тому він вважає великим досягненням для столиці відкриття понад двох сотень бюветів. Крім того, у разі надзвичайної ситуації з центральним водопостачанням кияни мають змогу скористатися бюветами, які в достатній кількості є у столиці.

Разом з тим, повідомив А.ПОНОМАРЕНКО, його поінформували про те, що немає коштів на утримання бюветних комплексів.

Як пояснив А.ПОНОМАРЕНКО, бювети перебувають на балансі районних держадміністрацій, але обслуговуються Водоканалом.

А.ПОНОМАРЕНКО наголосив, що після тимчасового закриття чи консервації свердловин відновити роботу більшості з них буде неможливо. Крім того, існує загроза інфікувати водоносний горизонт. У зв’язку з цим, на його переконання, роботу бюветів припиняти не можна.

За словами А.ПОНОМАРЕНКА, він направив відповідні листи до прокуратури і керівництва райдержадміністрацій столиці. «Однак реакції на те, щоб зберегти хоча б те, що є, щось не видно», - зазначив він.

Якість питної води, яка подається централізованим водопостачанням, за словами А.ПОНОМАРЕНКА, є задовільною. Він повідомив, що СЕС щороку проводить близько десяти тисяч досліджень питної води і фіксує відхилення від норми лише у 0,5-0,6%. Таке відхилення, за словами А.ПОНОМАРЕНКА, припустиме і навіть краще, ніж в інших містах країни.