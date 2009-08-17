Сьогодні на міжбанку гривня встояла

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту почали знижуватися: до закриття торгів цінові рівні знизилися з 8,3050/8,3470 грн./дол. до 8,3265/8,3385 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:00 Національний банк України оголосив про купівлю і продаж доларів США за курсом 7,76/7,90 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2570/0,2587 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2684/0,2692 грн./рубль. На час закриття котирування знизилися – на 0,2676/0,2683 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 32,3650 рублів за долар (+0,8150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4120/1,4122 дол./євро, а на 15:15 впали до 1,4066/1,4068 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,7320/11,7765 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,7705/11,7890 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні знизилися до 11,7145/11,7335 грн./євро.