Крокують на трієчку - Кириченко незадоволений готовністю до параду

Крокують на трієчку - начальник Генерального штабу Сергій Кириченко незадоволений готовністю вояків до урочистого параду

Він екзаменував військовослужбовців, які 24 серпня пройдуть Хрещатиком. Керманич Збройних Сил України запевнив, що за кілька днів помилки вдасться виправити і на День Незалежності військові постануть у всій красі.

Головну вулицю столиці били чоботами учасники головного військового параду країни. Техніка асфальт не псувала. Броньовані машини уже готові до свята, коло кожної з них стоять фахівці. Начальник генштабу запевняє: танки та бронетранспортери виблискуватимуть і тішитимуть око. Наразі невідомо, чи милуватимуться українці сталевими птахами. Льотчики поки нарізають кола навколо Києва і за оцінками спеціалістів готові пролетіти над святковим натовпом 24 серпня. Та поки що військові чекають на рішення Президента. Кажуть, своє слово глава держави скаже сьогодні.

ICTV