В Італії українка вбила пенсіонера, за яким доглядала, і наклала на себе руки

В Італії українка вбила пенсіонера, за яким доглядала, і покінчила життя самогубством.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, після того як пенсіонер три дні не виходив на зв’язок, його родичі викликали поліцію та пожежників, котрі, виламавши двері помешкання, знайшли два мертвих тіла: на ліжку з проламаною головою лежав господар, 84-річний Альдо Бріуоло, а у ванній кімнаті знайшли повішеною 45-річну Маргариту Кузьміну, громадянку України, яка доглядала за пенсіонером вже багато років.

На думку експертів, трагедія сталася 15 серпня. Версія, до якої найбільш схиляються правоохоронці, – це вбивство і самогубство, оскільки двері помешкання були замкнені зсередини, і на тілі українки судмедексперт не виявив слідів насильства.

М.Кузьміна проживала в Сан Філі легально вже багато років, і всі хто її знав, характеризують як спокійну людину.

На думку правоохоронців, доглядальниця хотіла змінити роботу і через це у неї виникла сварка з роботодавцем, котрий був проти. У пориві гніву жінка вдарила пенсіонера по голові металевим предметом, що й спричинило його смерть, а коли усвідомила свій вчинок, покінчила життя самогубством.

Крім того, за даними голови Християнського товариства українців в Італії, минулої неділі троє українок стали жертвами нападника в парку містечка П’єве ді Кадоре, неподалік від Беллуно. Троє 50-річних українських доглядальниць сиділи на лавочці в парку, коли до них підійшов чоловік і запитав, чи мають вони вино. Почувши негативну відповідь, він вихопив кухонного ножа та поранив в горло одну з жінок. Двоє інших кинулися захищати товаришку і теж отримали ножові поранення. Злочинець втік з місця пригоди та згодом був затриманий поліцією. Ним виявився 39-річний наркозалежний місцевий житель.

На даний час в Італії легально працює близько 200 тис. українців, більшість з них доглядає хворих. У вересні цього року італійський уряд проводить легалізацію домашніх працівників.