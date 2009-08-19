Львівська залізниця зупинила вантажі на кордоні зі Словаччиною

З 18 серпня Львівська залізниця припинила рух вантажів через перехід Ужгород-Матевце (кордон зі Словацькою Республікою).

Причиною такого кроку залізничників стало те, що словацька сторона не реагує на зауваження про неприйнятний стан роботи рентгенівської сканувальної системи TNSCAN RF6010 на станції Матевці (Словацька Республіка), внаслідок чого машиністи локомотивів отримують радіаційне опромінення, повідомили УНІАН у прес-центрі Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».

Львівська залізниця, виконуючи припис головного санітарного лікаря на Львівській залізниці про припинення передачі поїздів через перехід Ужгород-Матевце, попередила про ситуацію вантажовідправників, видавши конвенційну заборону на усі вантажі. Роботу відновлять лише тоді, коли словацька сторона приведе скануючу систему TNSCAN RF6010 до роботи у нешкідливому режимі.

Як зазначено у повідомленні прес-центру, Львівська магістраль попри численні звернення до усіх причетних структур так і не дочекалася конструктивної співпраці словацької сторони - сканувальна система TNSCAN RF6010 продовжує працювати, а її радіаційний фон продовжує погіршуватися.

Спільна комісія фахівців з української та словацької залізниць провела розслідування ситуації, пов’язаної з рентгенівською сканувальною системою TNSCAN RF6010 на станції Матевці. Причиною перевірки стали звернення машиністів локомотивів, які стверджували, що 13 та 14 лютого 2009 року отримали при виконанні службових обов’язків додаткове радіаційне опромінення, хоч і не є причетним спецперсоналом і підпадають під категорію В (населення) згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

«Керівництво Львівської залізниці та головний державний санітарний лікар на Львівській залізниці звернулися до словацької сторони з вимогою привести радіаційний захист TNSCAN RF6010 на станції Матевці до рівня, який забезпечить повну безпеку машиністів локомотивів. Заміри рівня радіації за участю спеціалістів з України проводили двічі. Першого разу, 25 червня 2009 року, перевищення дози радіації зафіксували у шість разів. При другій перевірці, яка відбулася 11 серпня 2009 року, перевищення норми було вже у 30 разів. Українські фахівці зробили висновок про те, що сканувальна система працює щораз гірше», - інформує прес-центр.

Визнавши потребу у додатковому огляді та регулюванні системи, словацькі уповноважені особи все ж відмовляються призупинити дію сканера до моменту його остаточної перевірки та приведення до безпечного робочого стану, мотивуючи своє рішення тим, що робота системи відповідає стандартам Європейського Союзу. Численні звернення та спільні наради не дали результату, адже сканер і далі працює, попри прохання залізничників, йдеться у повідомленні.