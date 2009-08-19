Постріл в активіста Партії регіонів піде за статтею "хуліганство"

За фактом нападу на лідера Ізмаїльської міської організації Партії регіонів Олександра САМОЙЛЕНКА порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Одеській області.

В міліції нагадали, що сьогодні вранці в Ізмаїлі з вогнепальної зброї невідомий поранив депутата міської ради, лідера осередку Партії регіонів О.САМОЙЛЕНКА, 1958 року народження.

Згідно з повідомленням, близько 8.00 О.САМОЙЛЕНКО вийшов з під’їзду будинку, де він мешкає, і попрямував до гаражу за власним автомобілем. Під час відкриття дверей гаражу до нього підійшов невідомий чоловік віком близько 25 років і вистрілив з вогнепальної зброї, яка була прихована у нього в сумці.

Внаслідок пострілу О.САМОЙЛЕНКО отримав дробові поранення колінних суглобів обох ніг і був госпіталізований до лікарні. На місці події вилучено гільзу калібру 16 мм та кілька дробин діаметром 3 мм.

Нападника оголошено в розшук за прикметами, які надав потерпілий.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в Одеській обласній міліції, наразі відпрацьовується дві версії: вчинення злочину з хуліганських мотивів з метою заволодіння автотранспортом і професійна та громадська діяльність О.САМОЙЛЕНКА.