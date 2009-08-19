Постріл в активіста Партії регіонів піде за статтею "хуліганство"
На місці вилучено гільзу та дробини
За фактом нападу на лідера Ізмаїльської міської організації Партії регіонів Олександра САМОЙЛЕНКА порушено кримінальну справу.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Одеській області.
В міліції нагадали, що сьогодні вранці в Ізмаїлі з вогнепальної зброї невідомий поранив депутата міської ради, лідера осередку Партії регіонів О.САМОЙЛЕНКА, 1958 року народження.
Згідно з повідомленням, близько 8.00 О.САМОЙЛЕНКО вийшов з під’їзду будинку, де він мешкає, і попрямував до гаражу за власним автомобілем. Під час відкриття дверей гаражу до нього підійшов невідомий чоловік віком близько 25 років і вистрілив з вогнепальної зброї, яка була прихована у нього в сумці.
Внаслідок пострілу О.САМОЙЛЕНКО отримав дробові поранення колінних суглобів обох ніг і був госпіталізований до лікарні. На місці події вилучено гільзу калібру 16 мм та кілька дробин діаметром 3 мм.
Нападника оголошено в розшук за прикметами, які надав потерпілий.
За фактом нападу порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.
Як зазначили в Одеській обласній міліції, наразі відпрацьовується дві версії: вчинення злочину з хуліганських мотивів з метою заволодіння автотранспортом і професійна та громадська діяльність О.САМОЙЛЕНКА.