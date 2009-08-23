Електронні сигарети не так вже й нешкідливі

Виробники електронних сигарет запевняють, що їх продукт, крім нікотину, не містить інших шкідливих для здоров`я людини речовин. Проте, як вважає Німецький фонд, що займається дослідженнями легеневих захворювань, такі запевнення не відповідають дійсності. Науковці посилаються на результати дослідження, проведеного Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA). "Нешкідливі" сигарети можуть бути небезпечні для здоров`я. Такий висновок міститься в доповіді, підготовленій за наслідками хімічної експертизи, вибірково проведеної FDA.

У половині картриджів сигарет, які підлягали перевірці, був виявлений нітрозамін, якому притаманна канцерогенна активність, зазначили в Німецькому фонді з легеневих захворювань у Ганновері. Ці отруйні речовини навіть в малих кількостях можуть сприяти розвиткові в організмі ракових клітин.

Електронна сигарета – це електричний пристрій для вдихання "диму" через мундштук. В основі їх конструкції лежить ультразвуковий розпилювач нікотинової рідини з доданням ароматизатора тютюну. Всередині кожної сигарети є картрідж з різним вмістом нікотину. У Німеччині нині представлені картриджи чотирьох видів, зокрема, з середнім вмістом тютюну, а також з ароматом м`яти.

За твердженнями виробників електронних сигарет, їх продукція дозволяє контролювати як фізичну (картриджі з різним змістом нікотину), так і психологічну (ритуал куріння) залежність.

За словами голови Фонду з легеневих захворювань, ще однією проблемою є те, що виготовляються електронні сигарети в Китаї без контролю з боку офіційної влади. Тому в сигаретах можуть міститися й інші шкідливі для людини речовини. Навіть вміст нікотину в картриджах одного і того ж типу може бути дуже різним.

Deutsche Welle