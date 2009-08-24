Україна відмовилася від додаткової перевірки громадян Молдови на молдовсько-українському кордоні на предмет підтвердження фінансового забезпечення, повідомили РосБізнесКонсалтингу в МЗС Молдови.

Там уточнили, що Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови було поінформоване послом України у Кишиневі, що ухвалено рішення відмовитися від застосування додаткових фінансових перевірок на молдовсько-українському кордоні.

У зв`язку з цим МЗС Молдови висловив задоволення діалогом з даного питання, що відбувся між зовнішньополітичними відомствами, і сподівання, що найближчим часом Молдову офіційно буде вилучено з переліку країн, включених у відповідну постанову уряду України.

Раніше прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час телефонної розмови з Президентом Молдови Володимиром ВОРОНІНИМ заявила, що Україна виключить Молдову зі списку країн, чиї громадяни з 25 серпня 2009 року зобов`язані будуть підтверджувати фінансове забезпечення на період перебування в Україні.

Вона висловила готовність внести відповідну пропозицію вже на найближче засідання Кабінету міністрів.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що абсолютно невиправдані включення Молдови до числа країн "міграційного ризику" і введення щодо її громадян таких несправедливих дискримінаційних заходів.

Як повідомлялося, Україна з 25 серпня вводить вибірковий фінансовий контроль для громадян з країн з високим ступенем ризику незаконної міграції, до числа яких входить 90 держав: 85 країн Африки, Азії і Близького Сходу, а також Киргизія, Молдова, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Тим, хто в`їжджає до України з цих регіонів, необхідно мати 12,6 тис. грн. з розрахунку на місяць перебування в країні. Передбачається, що цю суму необхідно мати при собі незалежно від терміну перебування в Україні.