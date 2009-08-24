Вибух на шахті в Макіївці стався під час монтажних робіт

09:42, 24 серпня 2009
Суспільство
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Інформація Держгірпромнагляду

Вибух метано-повітряної суміші на шахті імені Кірова (ДП «Макіїввугілля») стався на глибині 110 метрів під час монтажних робіт з підготовки вугільної лави.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області Марина НІКІТІНА.

За її словами, роботи з виїмки вугілля на ділянці не велися. Вчора в першу зміну, з 8.00 до 12.00, на шахті проводилося планове реверсування повітряного струменя, відзначила М.НИКІТІНА.

При цьому вона додала, що за два дні перед цим шахта була обстежена заступником начальника Донецько-Макіївської державної регіональної інспекції. Максимальний показник газу метану, зафіксований під час перевірки, не перевищував 0,3% (за допустимого 1%).

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня о 14.20 на шахті імені Кірова стався вибух метано-повітряної суміші. На момент аварії в шахті перебував 141 гірник. Станом на 20.00 загинули вісім людей.

Відособлене підприємство «Шахта імені С.М.Кірова» була створена в 1996 році на базі однойменного шахтоуправління, в яке входили дві шахти: №1 імені Кирова і Кіровська-Західна. Виробнича потужність - 600 тис. тонн. Промислові запаси вугілля становлять більш як 16 млн. тонн. Шахта віднесена до небезпечних за раптовими викидами метану.

Підприємство входить до державного підприємство «Макіїввугілля».

 

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