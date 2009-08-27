Російські інвестори заблокують реструктуризацію боргів Нафтогазу

Група російських інвесторів, до якої входить колишній глава підрозділу "Газпрому" Олексій Ольшанський, має намір завадити "Нафтогазові України" реструктурувати облігації на суму 500 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Облігації належить погасити у вересні 2009 року.

Група утримувачів облігацій має намір накласти вето на будь-яку пропозицію щодо реструктуризації. Її формує зареєстрована в Белізі компанія Corlblow. За словами юриста фірми Філіпа Томаса, інвестори хочуть повного погашення облігацій "з огляду на політичну нестабільність в Україні перед президентськими виборами".

Він додав, що для ринку стало сюрпризом рішення про реструктуризацію зобов`язань з урахуванням отримання Україною кредиту від Міжнародного валютного фонду. Томас також повідомив, що якщо спроба реструктуризації провалиться, і щодо паперів буде оголошений дефолт, інвестори подадуть до суду на уряд України.

Щоб отримати право вето, групі необхідна підтримка держателів облігацій на 25 відсотків емісії.

Раніше інвестори, що тримають облігації "Нафтогазу", скаржилися на падіння вартості цих паперів. Зокрема, на початку серпня вони різко подешевшали з 0,95 до 0,75 долара. Інвестори запідозрили, що хтось з учасників ринку збиває ціну на облігації, щоб потім викупити їх із знижкою.

Лента.ру