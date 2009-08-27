Мінкульт придумав, як змусити театри перейти на «білу» бухгалтерію

Національні театри очікує реорганізація з бюджетних установ у державні підприємства, пише тижневик «Коментарі:».

Як пояснив виданню начальник управління мистецтв і освіти Міністерства культури й туризму України Олесь ЖУРАВЧАК, наприкінці серпня в міністерстві відбудеться колегія, на якій буде ухвалено рішення перевести всі національні театри в статус держустанов. Одержавши новий статус, театр не зміниться і не перестане бути установою культури, перепрофілювати його в казино не можна. Зате в керівників театрів з’явиться можливість легітимізувати багато фінансових операцій, які сьогодні необхідно маскувати.

“Після перевірки Рахункової палати ми одержали рекомендації, що полягають у тому, що організаційно-правовою формою національних театрів, які займаються певними видами господарської діяльності, має бути саме державне підприємство. Це необхідно для того, щоб привести їхні види діяльності й форми господарювання у відповідність із законом. Це стосувалося і Одеської опери”, - пояснює начальник управління мистецтв і освіти Міністерства культури й туризму України. При цьому, каже О.ЖУРАВЧАК, “театр залишається стовідсотковою державною власністю. Ми пояснювали колективу Одеського оперного театру всі юридичні тонкощі зміни статусу з бюджетної установи на державне підприємство. Адже в нас у статусі держпідприємства сьогодні нормально працюють театри імені Івана Франка й Лесі Українки”.

За словами колишнього директора Одеського оперного театру, радника міністра культури й туризму України Сергія ПРОСКУРНІ, театр у статусі бюджетної установи не має права займатися комерційною діяльністю, тим часом як зараз кожний театр займається комерцією. Наприклад, театр не має права здавати своє приміщення в оренду, тому офіційно це проводять як скасування спектаклів.

Якщо ж у театру з’являється прибуток, він, як бюджетна установа, зобов’язаний весь його віддати державі. «А ось держпідприємство може усередині своєї структури створювати низку фондів і витрачати гроші на свої потреби. Наприклад, фонд споживання, що дозволяє нараховувати артистам надбавки, премії тощо, амортизаційний фонд, фонд розвитку й багато інших», - розповідає С.ПРОСКУРНЯ.

Очевидно, перехід у статус держустанови змусить театри вести «білу» бухгалтерію і зменшить можливість зловживань. Імовірно, саме ця обставина лякає деяких діячів культури, які вже досить успішно навчилися маскувати комерційну діяльність своїх театрів, резюмують «Коментарі:».