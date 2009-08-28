Хто зможе розв'язати питання міграції?

Держкомнацрелігій підтримує створення в Україні Державної міграційної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Державного комітету України у справах національностей та релігій Юрій РЕШЕТНІКОВ, відповідаючи на запитання журналістів.

“Безумовно, ми підтримуємо рішення уряду”, - сказав Ю.РЕШЕТНІКОВ. При цьому він звернув увагу, що так само на необхідності створення профільного органу, який би комплексно займався блоком питань, пов’язаних з міграцією, наполягали й міжнародні інституції.

До нинішнього ж моменту, зауважив Ю.РЕШЕТНІКОВ, міграційними питаннями займалися низка державних органів, що не сприяло ефективному вирішенню всіх питань. Тому створення Державної міграційної служби, за його словами, є “абсолютно обгрунтованим і правильним кроком”.

Ю.РЕШЕТНІКОВ також висловив сподівання, найближчим часом новостворена структура запрацює повною мірою. Сьогодні, повідомив він, вирішуються технічні моменти, щодо початку її діяльності. Зокрема, щодо передачі відповідного департаменту Держкомнацрелігій до складу Державної міграційної служби.

*** Кабінетом міністрів України видано постанови від 17 липня 2009 року №750 «Питання Державної міграційної служби України», від 29 липня 2009 року №807 «Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби», №810 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету міністрів України», розпорядження від 29 липня 2009 року №958-р «Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії», якими вирішено питання, пов`язані з функціонуванням Державної міграційної служби України.

27 серпня Президент Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень вищезазначених постанов уряду і одночасно звернувся з поданням до Конституційного суду. Глава держави наголошує, що питання зміни обсягу функцій Міністерства внутрішніх справ України, пов`язаних із протидією незаконній міграції, зміни загальної структури та чисельності МВС, відповідно до Конституції України, може вирішувати виключно Верховна Рада України шляхом ухвалення законів. Отже, вважає Президент, Кабінет міністрів порушив вимоги Основного Закону.