Україна сьогодні поповнить свої золотовалютні резерви на $1,5 млрд.

Міжнародний валютний фонд проводить сьогодні додаткове розміщення своєї валюти - спеціальних прав запозичення (SDRs) - серед своїх 186 членів на загальну суму 250 млрд. доларів. Про це йдеться у повідомленні директора департамента зовнішніх зв’язків МВФ, розміщеному на офіційному сайті МВФ.

Україна, у відповідності до її квоти у Фонді, отримає сьогодні до своїх золотовалютних резервів 1 млрд. 589 млн. доларів.

9 вересня заплановано дорозміщення спеціальних прав запозичення, в межах якого Україна отримає ще 456 млн. доларів.

У відповідності до Статтей Угод МВФ, ці кошти, що є частиною статутного фонду МВФ, лише формально є зобов’язаннями країни-члена Фонду. Нарахування відсотків на ці кошти розпочинається лише тоді, коли вони починають витрачатися.

Третього вересня ц.р. виповнюється 17 років, відколи Україна приєдналася до МВФ.