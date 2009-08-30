Невідомі забрали пістолет у командира ЗМОП у Дагестані
09:29, 30 серпня 2009Суспільство
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Полковник у лікарні із струсом мозку
Правоохоронні органи Дагестану шукають злочинців, що напали у суботу ввечері в Махачкалі на командира загону міліції особливого призначення лінійного відділку внутрішніх справ на транспорті (ЛВВСТ), повідомив РІА “Новости” представник республіканського МВС.
"Інцидент стався напередодні о 20.00 (час московський). Невідомі вдарили командира ЗМОП ЛВВСТ по голові і, відібравши табельну зброю, сховалися", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, полковник міліції Магомед Байсултанов доставлений до лікарні із струсом мозку, ведуться пошуки злочинців.
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