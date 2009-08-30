Тимошенко відбула з робочою поїздкою на Волинь і Львівщину

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Волинської та Львівської областей.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, програмою поїздки передбачено, що Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з керівництвом Волинської та Львівської областей.

У ході поїздки до Волинської області глава уряду ознайомиться з ходом будівництва шахти № 10 “Нововолинська” с. Поромів Іваничівського району, а також зустрінеться з будівельниками та інженерно-технічним складом на центральному будівельному майданчику. Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня шахтаря та Дня міста Нововолинська, де вручить урядові нагороди працівникам вугільної галузі.

Під час поїздки до Львівської області прем’єр-міністр ознайомиться з роботою відокремленого підрозділу “Шахта “Степова” ДП “Львіввугілля”, що знаходиться у с. Глухів Сокальського району, та поспілкується з шахтарями. Ю.ТИМОШЕНКО також ознайомиться з роботою відокремленого підрозділу “Оздоровчо-лікувальний комплекс “Ровесник” ДП “Львіввугілля” (с. Комарів, Сокальський район), де зустрінеться з дітьми, які оздоровлюються у комплексі.

Програмою також передбачено, що глава уряду візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня шахтаря та вручить урядові нагороди.