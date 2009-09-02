Партія регіонів вимагає сказати, де не платять зарплати

Партія регіонів вимагає від міністра праці і соціальної політики Людмили ДЕНИСОВОЇ негайно назвати імена власників тих підприємств, які, як вона стверджує, не виплачують зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

“Якщо серед власників цих підприємств є члени Партії регіонів - наша реакція буде миттєвою”,- запевнили у партії.

”Ми переконані, що на всіх підприємствах, де власниками є члени Партії регіонів, зарплату платять вчасно і повністю. А всі заяви ДЕНИСОВОЇ – це спроби очорнити підприємців - членів Партії регіонів, і перекласти на їхні плечі ті проблеми, винуватцем яких є нинішній уряд”,- зазначили у прес-службі партії.

Як відомо, сьогодні, 1 вересня, на прес-конференції Л.ДЕНИСОВА попросила Партію регіонів замість вимог про підвищення мінімальної зарплати заплатити борги працівникам своїх підприємств.