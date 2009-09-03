Прокуратура порушила справу за фактом погроз журналісту

Прокуратура Лохвицького району Полтавської області порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналіста газети «Лохвицький край» Сергія НІКОНОВА з боку голови Лохвицької районної ради Владимира БОРИСЕНКА.

Про це журналістам сьогодні повідомили в ЦГЗ ГУ МВС у Полтавській області.

У прес-релізі ЦГЗ сказано, що, на думку правоохоронних органів, В.БОРИСЕНКО втручався в професійну діяльність журналіста й погрожував йому фізичною розправою.

Зокрема, підставою для ухвалення рішення про порушення кримінальної справи згідно з ч. 1 ст. 171 КК послужила поведінка В.БОРИСЕНКА, який перешкоджав спробі В.НІКОНОВА взяти інтерв`ю.

Досудове слідство проводить Лохвицький райвідділ міліції.

Нагадаємо, журналіст отримав від головного редактора завдання розслідувати будівництво об`єкту в селі Млини на березі річки Сула. Приводом для журналістського розслідування стали скарги місцевих жителів на те, що через будівельні роботи на березі, вода в річці стала каламутною, й вони не можуть купатися.

Свої спостереження С.НІКОНОВ виклав у статті «На березі Сули буде житловий будинок», в якій розповів, що господарем споруджуваного маєтку буде В.БОРИСЕНКО.

Після виходу статті на нього посипалися погрози фізичної розправи. Як доказ погроз журналіст додав до заяви диктофонний аудіозапис із погрозами В.БОРИСЕНКА, в яких містилася обіцянка відрубати голову й нецензурні висловлювання.

Сам В.БОРИСЕНКО в інтерв`ю УНІАН заявив, що не погрожував журналісту й не застосовував стосовно нього ніяких нецензурних висловлювань.