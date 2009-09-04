Азаров, Добкін і Кузьмук взяли участь у створенні Антифашистського форуму

Сьогодні у Харкові завершилася Міжнародна науково-практична конференція «Друга світова війна: уроки та значення для України», яка оголосила про створено Антифашистського форуму України.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту Харківської обласної ради, співголовами Антифашистського форуму обрані народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ та голова Луганської облради Валерій ГОЛЕНКО.

Учасники конференції виступили з гострою критикою курсу керівництва країни “на героїзацію пособників фашизму, що діяли на території України в роки Другої Світової війни, і засудили прагнення до фальсифікації подій Великої Вітчизняної війни, ролі українського народу в боротьбі з фашизмом, ревізію наслідків війни для України”. У виступах прозвучала стурбованість відродженням у суспільстві екстремістських форм націоналізму та неофашизму, розповсюдженням ідей переваги однієї нації над іншими, расизму та ксенофобії, йдеться у повідомленні.

У виступі на конференції голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ наголосив на символічності того, що конференція проходить у Харкові – найбільшому за чисельністю населення місті Радянського Союзу, що опинилося в зоні німецької окупації, і яке входить до числа найбільш зруйнованих міст Європи в результаті Другої світової війни.

С.ЧЕРНОВ вважає, що сьогодні існують спроби «відмежування історії України в роки Великої Вітчизняної війни від історії СРСР», і це, зазначив він, «є неприйнятним». «Це була спільна трагедія та спільна перемога радянського народу. Саме завдяки мужності та героїзму всіх радянських людей Європа була врятована від фашизму», - сказав голова облради.

За підсумками обговорення учасники конференції ухвалили Декларацію про створення Антифашистського форуму України, в якій сказано: «Ми проти спроб перетворити Україну на нацистський заповідник. І присікатимемо будь-які спроби зведення в ранг державної політики ідей фашизму. Ми закликаємо всіх людей доброї волі, що люблять Україну, поділяють наші погляди, приєднуватися до Антифашистського форуму України».

В конференції, повідомляє сайт облради, взяли участь Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, народні депутати України Микола АЗАРОВ, Олександр КУЗЬМУК, гості з різних регіонів України, Росії, Ізраїлю, духовенство, науковці та представники громадськості.