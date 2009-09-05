Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю змінилися різноспрямовано на тлі з одного боку негативних даних з ринку праці в США, а з іншого - надій інвесторів на відновлення економіки, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,06 дол. - до 68,02 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,30 дол. - до 66,82 дол. за барель.