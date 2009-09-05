КМДА: державі час втрутитися в ситуацію з мазутом

У Києві гостро постала проблема із закупівлею мазуту для забезпечення резервів теплопостачальних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні розширеної колегії КМДА начальник Головного управління палива та енергетики Олексій ДЕМИДОВ.

«Проблемне питання підготовки до зими – відсутність резервного палива на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 «Київенерго». На початку цього року в зв’язку з станом газопостачання України було практично припинено споживання газу на цих станціях і вони вимушені були використати той резерв, який в них був», - пояснив О.ДЕМИДОВ, підкресливши, що на сьогоднішній день практично резервного мазуту Київ не має. В той же час він наголосив, що на вимогу нормативних документів в залежності від необхідності використання резервного палива потреба в ньому для Києва згідно з проведеними розрахунками становить мінімум 37 тис. тонн – це при 30-відсотковому використанні мазуту для виробництва тепла, а при 100-відсотковому - його необхідно заготовити в обсязі 76 тис. тонн. Орієнтовна вартість цього запасу, як зазначив О.ДЕМИДОВ, становить 280 млн. грн. Він підкреслив, що таку суму важко виділити на міському рівні і тому питання є критичним.

«Я думаю, що треба звертатися на високий державний рівень», - наголосив О.ДЕМИДОВ. Він нагадав, що вартість однієї тонни мазуту на сьогодні становить 3600 грн., в той час, як на початок року - 2200 грн. за тонну.

«То мабуть тут повинна втрутитись держава», - впевнений О.ДЕМИДОВ.