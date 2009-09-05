Київ проситиме Кабмін не продавати «Київенерго»

Перший заступник голови столичної міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО має намір звернутись до Кабінету міністрів України з проханням не проводити приватизацію компанії «Київенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні розширеної колегії КМДА, на якій обговорювалось питання підготовки міста до опалювального сезону. У засіданні брав участь голова правління АК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Я обов’язково буду звертатись в Кабінет міністрів з проханням, щоб на приватизацію «Київенерго» не віддавали, а щоб віддали Києву в управління, володіння та користування», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, якщо влада столиці управлятиме «Київенерго», то компанія не зможе одноосібно ухвалювати рішення, зокрема щодо відключення соціальних об’єктів міста від енергопостачання, як це неодноразово траплялось.

Крім того, на засіданні колегії було прийнято рішення заборонити «Київенерго» відключати столичні соціальні об’єкти від енергоспоживання без погодження з мерією.

«В рішення колегії запишемо: «Заборонити «Київенерго» в будь-якому випадку відключати соціальні об’єкти без попереднього обговорення з мером міста Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Без обговорення жодного об’єкта ви не маєте права відключати. Те, що відбулося по школам, повторитися не може», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 19 серпня ц.р., до 1 грудня 2009 року на продаж будуть виставлені державні пакети акцій 14 обленерго, зокрема й 50% +1 акція ВАТ «Київенерго».