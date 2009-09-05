У стрибках гривні винні самі українці?

Причиною курсових стрибків є паніка населення, яка виникає через дуже низьку довіру до національної грошової одиниці.

Про це заявив голова правління банку «Хрещатик» Дмитро ГРИДЖУК в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

За його словами, довіра до гривні може формуватися двома шляхами. Перший - за рахунок оперативності заходів із запобігання й протидії надмірним курсовим стрибкам, причому як в один, так і в інший бік. Другий - за рахунок стабільності економіки загалом, ефективності антикризових заходів, що вживаються.

«І в першому, і в другому випадку вкрай важлива чітка координація зусиль усіх гілок влади, особливо її економічного блоку. На жаль, нині доводиться констатувати цілковиту відсутність скоординованого системного підходу», - заявив банкір.

За словами Д.ГРИДЖУКА, ситуація погіршується і тим, що з усіх сторін постійно лунають страхітливі заяви й похмурі прогнози.

«Зрозуміло, що в таких умовах замало просто сказати: для девальвації гривні немає підстав. Потрібний чіткий і такий, що заслуговує на довіру аналіз, а також зрозуміла й прозора стратегія поведінки регулятора на валютному ринку. Потрібна системна масово-роз`яснювальна робота, яку повинні вести в першу чергу не представники комерційних банків і не псевдоексперти валютного ринку, а фахівці й офіційні особи, які відповідають за це», - вважає він.

З початку 2009 року курс гривні на міжбанку знизився на 11,3% - з 7,95 UAH/USD до 8,85 UAH/USD.

Офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України на 7 вересня, становить 7,9950 UAH/USD.