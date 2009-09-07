В аеропорту Донецька затримали VIP-контрабанду на 52 млн. грн.

Працівники СБУ та Східної митниці затримали в аеропорту Донецька ювелірні вироби (257 одиниць), 75 наручних годинників відомих швейцарських марок, а також жіночі та чоловічі аксесуари загальною вартістю 52,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, пасажир авіарейсу «Відень – Донецьк», який перевозив цю контрабанду, обрав проходження митного контролю через VIP-зону. Приховані від митного контролю товари знаходились у чорній прямокутній валізі. Громадянин України не повідомив митників про те, що переміщує через кордон ювелірні вироби і годинники.

Згідно з інформацією Донецької торгово-промислової палати, наданої УСБУ в Донецькій області, вартість переміщених чоловіком товарів становить 52,2 млн. грн.

Східною митницею складений протокол про порушення митних правил за ознаками статті 352 Митного кодексу України. Ювелірні вироби і годинники вилучені.