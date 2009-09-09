У Туреччині залишаються заблоковані три вантажівки з українськими водіями

У Туреччині через повінь залишаються заблокованими три вантажівки з українськими водіями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Стамбулі щодо повені у західних провінціях Туреччини, а також в окремих районах європейської частини Стамбула.

Вантажівки перебувають в районі митного пункту Халкали. Між тим ситуація там поступово нормалізується. Загрози життю та здоров’ю водіїв не існує, підкреслили в МЗС.

Спільно з компанією-перевізником Генконсульство опрацьовує питання щодо тимчасового розміщення українських громадян та їх подальшого повернення в Україну.

За даними консульської установи, станом на другу половину дня 9 вересня ц.р. від стихії у Туреччині загинули 30 осіб та 17 вважаються зниклими без вісти. За інформацією рятувального центру, іноземних громадян серед загиблих і постраждалих немає.

Генконсульство України в Стамбулі продовжує відслідковувати подальший розвиток ситуації в зоні стихійного лиха.