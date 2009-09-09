Міліцейська машина, поспішаючи на затримання, збила жінку

Мар’їнська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю співробітників міліції, які збили жінку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

Він підтвердив, що 1 вересня 2009 року в Мар’їнському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох співробітників міліції. Автомобіль зі співробітниками міліції збив 47-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Вона, мати п`ятеро дітей, була з тяжкими травмами доставлена у лікарню і зараз перебуває в комі.

Н.КУП’ЯНСЬКИЙ не зміг вказати, за якою статтею порушено кримінальну справу.

«Я зараз не говоритиму, тому що не знаю. Я знаю, що всі матеріали знаходяться в прокуратурі, і за фактом ДТП була порушена кримінальна справа, щоб встановити всі обставини і об`єктивно розслідувати цю кримінальну справу», - сказав він.

Н.КУП’ЯНСЬКИЙ пояснив, що співробітники міліції у момент ДТП були тверезі й якраз їхали виконувати службове завдання. За словами начальника облУВС, службовою перевіркою було встановлено, що незадовго до ДТП працівники міліції були на нараді у начальника райвідділу, «на якій одержали завдання щодо затримання особи, яка підозрюється у здійсненні злочину й знаходиться в розшуку, і доставки її в райвідділ». При цьому Н.КУП’ЯНСЬКИЙ зазначив: «Вони після наради від начальника райвідділу поїхали саме виконувати це завдання, яке одержали. Тому говорити про те, що в машині валялися пляшки, такого не було, це не підтверджується оглядом машини, яку проводили працівники інспекції особового складу». До того ж і тести на алкоголь підтвердили, що «співробітники міліції були не п`яні, тверезі».

Н.КУП’ЯНСЬКиЙ сказав, що цю справу розслідує прокуратура, і міліція не перешкоджає об`єктивному розслідуванню. «Всі матеріали знаходяться в Мар’їнській міжрайонній прокуратурі. Міліція нічого не робить для того, щоб якимсь чином виправдати своїх співробітників», - сказав він.

Начальник облУВС повідомив, що двоє співробітників, які скоїли ДТП, продовжують працювати в міліції. Він пояснив, що підставою для звільнення може стати порушення проти них кримінальної справи. «На сьогоднішній день таких фактів немає, немає підстав для звільнення їх з органів внутрішніх справ», - сказав Н.КУП’ЯНСЬКИЙ.

Він спростував звинувачення на адресу співробітників міліції в передачі хабара родичам постраждалої з метою «зам`яти справу». «Що стосується хабара, то у жодному випадку ніхто не намагався дати хабар. Намагалися в першу чергу по-людськи дати допомогу сім`ї, для того, щоб вони мали змогу лікувати жінку, яка потрапила в ДТП», - сказав начальник облУВС.

За його словами, «прокуратура розслідуватиме і встановлюватиме обставини, хто винен, хто не винен, і яка провина працівників міліції», і міліція «у жодному випадку не намагається приховати такий факт».

Також Н.КУП’ЯНСЬКИЙ висловив незадоволення з приводу того, що деякі журналісти подають інформацію «тенденційно», стверджуючи, що співробітники міліції у момент ДТП були п`яні, й запропонував журналістам у разі скоєння подібних ДТП разом з міліцією виїжджати на місце події.