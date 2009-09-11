Організатори "Червоної рути" прагнуть зберегти статус фестивалю

Директор Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики “Червона рута” Тарас МЕЛЬНИК вважає важливим зберегти статус цього фестивалю як майданчика для українських виконавців та української культури.

Про це Т.МЕЛЬНИК заявив на прес-конференції в УНІАН.

“У таких зірок, як БЕЙОНСЕ, є багато майданчиків для виступів. Наш фестиваль – для українських виконавців, для того, щоб вони мали можливість реалізувати свої здібності саме всередині країни”, - сказав Т.МЕЛЬНИК.

За його словами, в рамках фестивалю “Червона рута” будуть представлені, окрім власне конкурсних змагань, літературно-музичні вечори, книжкові ярмарки, українські документальні та художні фільми, вистави українських театрів, концерти фольклорних колективів, виставки-ярмарки народних ремесел, а також виставка сучасного образотворчого мистецтва.

Т.МЕЛЬНИК також повідомив, що в рамках фестивалю відбудеться концерт фольклорних колективів закордонних українців “Українці всіх країн - єднайтеся!”.

У свою чергу перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Віктор ПАВЛЮК додав, що під час фестивалю також планується презентація диска класичних творів Володимира Івасюка, а також відкриття найбільшого в Україні культурно-розважального центру. “Заходи будуть проходити в Літньому театрі, в якому відбувалася перша “Червона рута”. Він відреставрований і належним чином готовий для прийняття фестивалю”, - зазначив він.

При цьому Т.МЕЛЬНИК додав, що заходи фестивалю планує відвідати Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

“Цього року фестиваль відзначатиме свій 20-річний ювілей. Знаковим є те, що саме зараз фестиваль повертається додому в Чернівці, де він колись народився. Фестиваль відбувається за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА та відповідно до плану роботи Міністерства культури”, - сказав у свою чергу заступник міністра культури та туризму Микола ЯКОВИНА.

Як повідомляв УНІАН, 16-20 вересня у Чернівцях відбудеться ювілейний Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» за участю майже 400 молодих виконавців у різних музичних жанрах.

Довідка УНІАН. Перший фестиваль української сучасної естрадної пісні «Червона рута» відбувся ще за часів СРСР, 18-24 вересня 1989 року у Чернівцях, на знак того, що на Буковині жив і творив автор однойменної пісні, популярний виконавець та композитор Володимир Івасюк.

Майже 90% відомих, популярних в Україні та за її межами вітчизняних виконавців відкриті «Червоною рутою». Серед них: Ірина БІЛИК, Марія БУРМАКА, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Жанна БОДНАРУК, Ані ЛОРАК, РУСЛАНА, Ірина ШИНКАРУК, Катя ЧІЛЛІ, Марина ОДОЛЬСЬКА, Катя БУЖИНСЬКА, Андрій КРАВЧУК, РОСАВА, Віктор ПАВЛІК, гурти “Кому вниз”, “Брати Гадюкіни”, “ВВ”, “Скрябін”, “Мертвий півень”, “Плач Єремії”, “Пікардійська терція”, “Брати Блюзу”, “Тартак”, “Танок на майдані Конго”, “Шао-Бао” та багато інших.