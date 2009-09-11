Рада НБУ прогнозує зростання ВВП та інфляції

Рада Національного банку України прогнозує зростання ВВП в Україні в 2010 році на рівні 3%, рівень інфляції – 12% (грудень до грудня), середньорічна інфляція – 12,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора журналістам голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

За його словами, такі дані було затверджено в проекті Основних принципів грошово-кредитної політики НБУ на 2010 рік, грунтуючись на даних Міністерства економіки, й остаточний варіант документа буде затверджено на наступному засіданні ради НБУ, провести яке планується до 10 жовтня.

За інформацією П.ПОРОШЕНКА, зростання промвиробництва на 2010 рік прогнозується на рівні 1,7%, сільського господарства – 3%, зростання цін виробників – 13,6% (грудень до грудня), середньорічне зростання – 14,1%.

Обсяг експорту в 2010 році прогнозується на рівні 73,134 млрд. дол., імпорту – 72,617 млрд. дол.

Таким чином, прогнозоване позитивне зовнішньоторговельне сальдо – понад 0,5 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд покращив на 2010 р. прогноз зростання ВВП України з 1% до 2,7%, прогноз інфляції – з 10% до 9%.