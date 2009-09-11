У центрі Донецька знешкодили міни

У Донецьку піротехніки Міністерства з надзвичайних ситуацій знешкодили дві міни часів Другої світової війни, виявлені в центрі міста.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, до оперативної служби за телефоном «101» подзвонив житель Донецька, який повідомив, що під час прогулянки берегом річки Кальміус у Калінінському районі міста виявив дві мінометні міни.

Бійці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які прибули за викликом, встановили, що виявлені боєприпаси дійсно є мінометними мінами калібром 82 і 50 мм.

Боєприпаси було вилучено піротехніками з грунту, вивезено на спеціальний полігон і знешкоджено.