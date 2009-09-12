Сьогодні Елтон Джон зустрінеться з журналістами в Донецьку

Сьогодні в Донецьку всесвітньо відомий музикант сер Елтон ДЖОН зустрінеться з журналістами.

Як повідомили УНІАН організатори візиту - креативне агентство «Картель», Е.ДЖОН приїжджає в Донецька разом із засновником фонду "АнтиСНІД" Оленою ФРАНЧУК і головою координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, Володимиром ЖОВТЯКОМ.

Е.ДЖОН проведе прес-конференцію, присвячену першим результатам роботи проекту «Діти+». Цей проект реалізується спільно Фондом О.ФРАНЧУК "АнтиСНІД" і СНІД-фондом Е.ДЖОНА і спрямований на допомогу дітям, які постраждали внаслідок епідемії ВІЛ/СНІДу.

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